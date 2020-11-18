Неделю назад четырехдверный Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ отобрал рекорд у Porsche Panamera Turbo S, а теперь спортивное купе GT расстроило фирму Lamborghini, отобрав у итальянцев титул самого быстрого на 'Ринге.

Mercedes-AMG продолжает свой крестовый поход против захватчиков Нордшляйфе и отвоевывает рекорды во всех возможных классах. Новое лучшее время прохождения круга, показанное AMG GT Black Series составляет 6 минут 43,616 секунды.

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Предыдущим рекордсменом знаменитого немецкого трека был Lamborghini Aventador SVJ, который прошел дистанцию за 6:44,97.

Заводской пилот AMG Маро Энгель использовал для установления рекорда серийную версию автомобиля без каких-либо технических изменений. AMG GT Black Series уже может похвастаться регулируемой подвеской, которая была настроена для трековой езды, а шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO обеспечили отличное сцепление. Такие покрышки предлагаются для суперкара в более дорогой комплектации по цене от 330 000 евро.

В движение Mercedes-AMG GT Black Series образца 2020 года приводит твин-турбо V8 мощностью в 720 лошадиных сил и с крутящим моментом в 800 ньютон-метров.