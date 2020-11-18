Тиждень тому чотиридверка Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ відібрала рекорд у Porsche Panamera Turbo S, а тепер спортивне купе GT засмутило фірму Lamborghini, відібравши у італійців титул найшвидшого на 'Рінгу.

Mercedes-AMG продовжує свій хрестовий похід проти загарбників Нордшляйфе і відвойовує рекорди у всіх можливих класах. Новий кращий час проходження кола, показаний AMG GT Black Series становить 6 хвилин 43,616 секунди.

Також цікаво: Mercedes-AMG відібрав у Porsche корону Нюрбургрінга

Попереднім рекордсменом славнозвісного німецького трека був Lamborghini Aventador SVJ, котрий пройшов дистанцію за 6:44,97.



Заводський пілот AMG Маро Енгель використовував для встановлення рекорду серійну версію автомобіля без жодних технічних змін. AMG GT Black Series вже може похвалитися регульованою підвіскою, яку було налаштовано для трекової їзди, а шини Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO забезпечили відмінне зчеплення. Такі покришки пропонуються для суперкара у дорожчій комплектації за ціною від 330 000 євро.

У рух Mercedes-AMG GT Black Series зразка 2020 року приводить твін-турбо V8 потужністю у 720 кінських сил та з крутним моментом у 800 ньютон-метрів.