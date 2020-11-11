Титул "Найшвидший люксовий автомобіль" (Fastest Luxury Vehicle) тепер належить не Panamera, а GT 63 S 4Matic+.

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ став найшвидшою “п’ятидверною машиною класу люкс на Нордшляйфе”, хоча сам виробник називає цю модель чотиридверним купе.

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У серпні цього року Porsche Panamera Turbo S показав на “Північній петлі” рекордний час кола – 7 хвилин 29,81 секунди. Результат виявився на 13 секунд кращим, ніж у AMG GT 63 S, що був рекордсменом до цього. Після оголошення про досягнення Porsche, представники Mercedes-AMG пообіцяли відвоювати титул найшвидшого люксового авто на ‘Рінгу. Чекати довелось недовго і “Мерседес” взяв реванш.

Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic + із Деміаном Шеффертом за кермом подолав повне коло Нюрбургрінга за 7 хвилин 27,8 секунди, а 20,6-кілометрову версію треку – за 7 хвилин 23 секунди. Обидва результати виявились кращими, ніж у Panamera, хоча максимальний відрив становить лише 2,01 секунди.

Топова модифікація Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC + оснащується 4-літровим V8 з парою турбін і розвиває 639 кінських сил потужності і 900 Нм крутного моменту. Силовий агрегат працює у парі з 9-щвидкісним автоматом і системою повного приводу з дріфт-режимом. З місця до 100 км/год спорткар прискорюється за 3,2 секунди, а максимальна швидкість сягає 315 км/год. Для рекордного заїзду автомобіль обладнали опційними шинами Michelin Pilot Sport Cup2, та іншими покращеними деталями зі списку додаткових опцій моделі. В Україні Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC + (GT4 X290) коштує від 6 127 602 гривень.