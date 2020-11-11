Титул "Самый быстрый люксовый автомобиль" (Fastest Luxury Vehicle) теперь принадлежит не Panamera, а GT 63 S 4Matic+.

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ стал самой быстрой "пятидверной машиной класса люкс на Нордшляйфе", хотя сам производитель называет эту модель четырехдверным купе.

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В августе этого года Porsche Panamera Turbo S показал на "Северной петле" рекордное время круга – 7 минут 29,81 секунды. Результат оказался на 13 секунд лучшим, чем в AMG GT 63 S, который был рекордсменом до этого. После объявления о достижении Porsche, представители Mercedes-AMG пообещали отвоевать титул самого быстрого люксового авто на ‘Ринге. Ждать пришлось недолго и "Мерседес" взял реванш.

Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ с Демианом Шеффертом за рулем преодолел полный круг Нюрбургринга за 7 минут 27,8 секунды, а 20,6-километровую версию трека – за 7 минут 23 секунды. Оба результата оказались лучше, чем у Panamera, хотя максимальный отрыв составляет лишь 2,01 секунды.

Топовая модификация Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ оснащается 4-литровым V8 с парой турбин и развивает 639 лошадиных сил мощности и 900 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с 9-скоростным автоматом и системой полного привода с дрифт-режимом. С места до 100 км/ч спорткар ускоряется за 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 315 км/ч. Для рекордного заезда автомобиль оборудовали опционными шинами Michelin Pilot Sport Cup2 и другими улучшенными деталями из списка дополнительных опций модели. В Украине Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ (GT4 X290) стоит от 6 127 602 гривен.