Автомобіль суттєво відрізняється від концепта дворічної давності.

Серійний Valhalla отримав двигун Mercedes-AMG V8 у складі гібридної силової установки, замість V6 розробки Aston Martin та Red Bull Advanced Technologies. Ще одна цікава особливість – відсутність заднього ходу в трансмісії.

Дізнайтесь також: Дебютував суперкар Lotus Emira, який прийшов на зміну Elise, Exige та Evora

Концепт Aston Martin Valhalla 2019 року, який на стадії розробки називали Project 003 та AM-RB 003, передбачав гібридну силову установку на основі власного бензинового V6, однак до 2021 року в керівництві та структурі компанії відбулись значні зміни, на пост керівника прийшов Тобіас Моерс – колишній бос Mercedes-AMG, а концерн Daimler збільшив свою долю в бізнесі британської фірми, а отже і вплив на рішення.

В результаті основою для силового агрегата Valhalla став 4-літровий твін-турбо V8 з пласким колінвалом, запозичений у Mercedes-AMG GT. Розміщений він, як і раніше, в середині шасі, а всю свою потужність у 750 сил і оберти передає на задню вісь. Йому асистують два електромотори, спереду і ззаду, які розвивають ще 204 сил потужності, піднімаючи сукупну віддачу силової установки до 950 кінських сил і 1000 ньютон-метрів.

У режимі електромобіля Aston Martin Valhalla стає передньопривідним, тоді як функціонал гібридного режиму дозволяє різний розподіл тяги, в деяких ситуаціях до 100% на задню вісь. Також ззаду передбачений диференціал з електронним управлінням.

З бензиновим V8 співпрацює 8-швидкісна роботизована коробка передач з перемикачами під кермом, розроблена спеціально для гібридів. А за задній хід автомобіля відповідає електромотор – така ж схема застосована у гіперкарі Ferrari SF90 Stradale.

На “соку” батареї з вимкненим ДВЗ Valhalla може проїхати тільки 15 кілометрів і з обмеженою до 130 км/год максимальною швидкістю. У бойовому ж режимі гібридне спорткупе набирає першу сотню на спідометрі за 2,5 секунди, після старту і продовжує прискорюватись до максимальних 330 км/год. Виробник стверджує, що Valhalla може проїхати Нюрбургрінг за 6 хвилин 30 секунд, тобто швидше за нинішнього рекордсмена – Mercedes-AMG GT Black Series і його 6 хвилин 43,616 секунди.

Фото: серійний гіперкар Aston Martin Valhalla / Aston Martin

Гіперкар оснащений спеціально розробленими шинами Michelin на 20-дюймових дисках спереду і 21-дюймових ззаду, а також карбон-керамічними гальмами. Оскільки автомобіль збудований довкола карбонового монококу, його маса складає менш як 1550 кілограмів. При цьому, завдяки активним аеродинамічним елементам, кузов створює 600 кілограмів притискної сили на швидкості понад 240 км/год.

Valhalla не буде берсерком – воїном, що кидається в бій без обладунків і не жаліючи свого життя, – а досить цивілізованим вікінгом. Оснащення гіперкара включає, серед іншого, адаптивні матричні фари, двозонний клімат-контроль, активний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, систему екстреного гальмування та інші обов’язкові для сучасних авто системи допомоги.

Виробник не назвав нових термінів виведення моделі на ринок, тому можна вважати, що старі залишаються в силі. Раніше Aston Martin планував передати замовникам перші з 500 Valhalla, запланованих до випуску, у другій половині 2023 року.