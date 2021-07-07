У 1990-х Lotus відродився з першим поколінням Elise та наступними спортивними автомобілями на його основі – Exige та Evora. Всі три складають сучасну лінійку марки, однак будуть зняті з виробництва, а заміною їм стане абсолютно новий спорткар Emira.

Lotus Emira – це друга модель британського бренду, розроблена під крилом китайського концерну Geely, після електричного гіперкара Evija. Новинка отримала потужність від AMG та Toyota. Це буде останній автомобіль Lotus з двигуном внутрішнього згорання.

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При довжині у 4412 міліметрів Lotus Emira (1895 мм ширина і 1225 мм висота) має колісну базу у 2575 міліметрів, передній і задній звіси у машини дуже короткі. Традиційно для Lotus, суперкар має невисоку масу – у своєму найлегшому виконанні автомобіль заважує на 1405 кілограмів. “Еміра” буде конкурувати з такими спорткарами, як Porsche 718 Cayman та Alpine A110.

Emira буде доступний з одним з двох моторів на вибір: 3,5-літровим V6 турбо від Toyota, а також 2-літровим турбомотором від AMG. Останній – це агрегат M139, яким оснащується, наприклад, AMG 45 останнього покоління, в якому агрегат забезпечує потужність у 416 кінських сил. У спорткарі Lotus цей мотор поєднується виключно з 8-швидкісною коробкою передач, тоді як з 3,5-літровим мотором можна обирати між “механікою” та “автоматом”.

Lotus не називає потужність агрегатів, лиш вказуючи, що Emira запропонує від 360 до 400 кінських сил, з максимальним крутним моментом 430 ньютон-метрів. Найлегший і найшвидший з лінійки зможе прискорюватись до 100 км/год менш ніж за чотири з половиною секунди. Максимальна швидкість – 290 км/год.

Фото: 2022 Lotus Emira / Lotus Cars

Задньопривідне купе має двомісний салон зі спортивно-цифровим кокпітом з парою екранів – 12,3-дюймовим для приладів та 10,25-дюймовим для мультмедіа. Список зручностей включає все від круїз-контролю та навколишнього освітлення до електрорегульованих сидінь з 12 налаштуваннями та автоматичних склоочисників.

Хоча Emira залишається вірним традиціям легких автомобілів, він є найкраще вкомплектованим з будь-коли випущених Lotus. У нього є передні та задні датчики паркування, дзеркала з електроприводом, додаткові бокові подушки безпеки, безключовий доступ та дзеркалом заднього огляду з автоматичним затемненням. У нього навіть є противикрадний автомобільний трекер, а з опційним Lotus Drivers Pack, ще й функція лонч-контроль. Додатковий комплект також оснащений більш жорсткою підвіскою і замінює стандартні шини Goodyear Eagle F1 Supersport на Michelin Pilot Sport Cup 2s для 20-дюймових коліс, встановлених на всіх версіях спортивного автомобіля.

Emira повинен надійти у продаж влітку 2022 року із початковим цінником нижче 60 000 фунтів стерлінгів у Великобританії та нижче 72 000 євро на європейських ринках. Однак продажі стартують з найбагатше вкомплектованих машин першого видання First Edition з 3,5-літровим V6 турбо, а охочим придбати базові версії доведеться зачекати.