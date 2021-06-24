Це плагін-гібрид з бензиновим V6 та електромотором з загальною віддачею у 830 кінських сил.

296 у назві новинки є показником об’єму мотора та кількості його циліндрів – 2,992 літра та 6 циліндрів. А позначення GTB традиційно розшифровується, як Gran Turismo Berlinetta. Головна особливість новинки – гібридний мотор, але не той, що у Ferrari SF90 Stradale.

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Високопродуктивний V6 зі 120-градусним розвалом циліндрів генерує потужність у 663 к.с., а електромотор має віддачу у 167 к.с. Загальна продуктивність установки становить 830 к.с. У якості трансмісії використовуються 8-швидкісна коробка передач DCT, фірмовий диференціал E-Diff, а також мотор-генератор MGU-K. Вбудована батарея на 7,45 кіловат-години дозволяє суперкару рухатись з вимкненим ДВЗ, щоправда, лише на відстань до 25 кілометрів.

Ferrari 296 GTB має довжину 4565 мм і колісну базу 2600 мм, при висоті усього 1187 мм. Важить суперкар усього 1470 кг (з опційним пакетом Assetto Fiorano), яка розподіляється по осях у співвідношенні 40,5 : 59,5.

Фото: Ferrari 296 GTB / Ferrari

Виробник розкрив динамічні показники новинки: першу сотню на цифровому спідометрі суперкар набирає за 2,9 секунди, після старту, а через 7,3 секунди стрілка добігає до відмітки у 200 км/год. Гальмівний шлях зі швидкості у 200 км/год до повної зупинки становить 107 метрів. Максимальна швидкість перевищує 330 км/год. Повне коло на фірмовому автодромі Фіорано 296 GTB проїжджає за 1 хвилину і 21 секунди.

Кокпіт Ferrari 296 GTB – повністю цифровий. Більш того, пасажир спорткара має власний “кокпіт” з панеллю приладів на вузенькому екрані. Оздоблення – традиційні шкіра, карбон, алюміній.

Новачок модельного ряду італійської марки буде відмінним суперником для 680-сильного гібридного суперкара McLaren Artura.