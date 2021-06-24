Это плагин-гибрид с бензиновым V6 и электромотором с общей отдачей в 830 лошадиных сил.

296 в названии новинки является показателем объема двигателя и количества его цилиндров – 2,992 литра и 6 цилиндров. А обозначения GTB традиционно расшифровывается, как Gran Turismo Berlinetta. Главная особенность новинки – гибридный мотор, но не тот, что в Ferrari SF90 Stradale.

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Высокопроизводительный V6 с 120-градусным развалом цилиндров генерирует мощность в 663 л.с., а электромотор имеет отдачу в 167 л.с. Общая производительность установки составляет 830 л.с. В качестве трансмиссии используются 8-скоростная коробка передач DCT, фирменный дифференциал E-Diff, а также мотор-генератор MGU-K. Встроенная батарея на 7,45 киловатт-часа позволяет суперкару двигаться с выключенным ДВС, правда, только на расстояние до 25 километров.

Ferrari 296 GTB имеет длину 4565 мм и колесную базу 2600 мм при высоте всего 1187 мм. Весит суперкар всего 1470 кг (с опциональным пакетом Assetto Fiorano), которые распределяются по осям в соотношении 40,5:59,5.

Фото: Ferrari 296 GTB / Ferrari

Производитель раскрыл динамические показатели новинки: первую сотню на цифровом спидометре суперкар набирает за 2,9 секунды, после старта, а через 7,3 секунды стрелка подходит к отметке в 200 км/ч. Тормозной путь на скорости в 200 км/ч до полной остановки составляет 107 метров. Максимальная скорость превышает 330 км/ч. Полный круг на фирменном автодроме Фиорано 296 GTB проезжает за 1 минуту и ​​21 секунды.

Кокпит Ferrari 296 GTB – полностью цифровой. Более того, пассажир спорткара имеет собственный "кокпит” с панелью приборов на узком экране. Отделка – традиционные кожа, карбон, алюминий.

Новичок модельного ряда итальянской марки будет отличным соперником для 680-сильного гибридного суперкара McLaren Artura.