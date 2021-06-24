Примерно через два с половиной года после выпуска на рынок первого 911 поколения 992, к семье девятьсот одиннадцатых присоединились высокопроизводительные версии GTS.

Двенадцать лет назад бренд Porsche представил первую версию 911 GTS. Сейчас выпускается новое поколение популярной модели спортивного автомобиля – более мощного, визуально отличного и с лучшей динамикой вождения, чем когда-либо. Новый 911 GTS доступен в пяти версиях.

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Porsche 911 GTS будет доступен в виде купе и кабриолета с задним или полным приводом, а также в версии Targa с полным приводом. Все версии приводит в движение 3-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, развивающий 480 л.с. и 570 Нм крутящего момента.

911 Carrera GTS задний привод купе

911 Carrera GTS задний привод кабриолет

911 Carrera 4 GTS полный привод купе

911 Carrera 4 GTS полный привод кабриолет

911 Targa 4 GTS полный привод



Полноприводный Porsche 911 4 GTS с 8-скоростной коробкой передач Porsche с двойным сцеплением (PDK) ускоряется с места до до 100 км/ч за 3,3 секунды, что на 0,3 секунды быстрее, чем у его предшественника. Модели серии GTS также доступны с 7-скоростной механической коробкой передач.

Фото: Porsche 911 GTS / Porsche

Стандартная комплектация GTS-моделей предусматривает полноуправляемое шасси. Производитель заявляет, что активная подвеска Porsche Active Suspension Management была настроена специально для GTS, в реульати машина стала на сантиметр ближе к земле, чем 911 Carrera.

Также Porsche 911 GTS получил уникально настроенную выхлопную систему, особые колесные диски и много черных акцентов в декоре кузова и интерьера, новые спортивные сиденья, обновленную мультимедийную систему и на 25 килограммов меньшую массу, чем у обычных версий.