Это немного более "цивилизованная" и более спокойная на вид версия февраля GT3. Характеристики не изменились.

Porsche 911 GT3 2021 года – один из самых быстрых 911-х, которые компания когда-либо строила, и автомобиль выглядит очень агрессивно. Теперь Porsche предлагает тот же автомобиль в менее показном виде с новым пакетом Touring.

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Porsche 911 GT3 Touring оснащается атмосферным 4,0-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 502 лошадиные силы и 469 ньютон-метров крутящего момента. Как и обычный GT3, версия Touring ускоряется до сотни за 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 317 километров в час. Покупателям Touring версии доступен выбор между шестискоростной механической коробкой передач или “автоматом” PDK.

Фото: Porsche 911 GT3 Touring 2021 / Porsche

Наибольшей визуальной разницей между традиционным 911 GT3 и моделью Touring является заднее крыло или его отсутствие. Вместо него используется автоматический удлиняемый задний спойлер. Передняя панель также получила специальную решетку радиатора, обшивка окна теперь имеет серебряную отделку, выхлоп поставляется в стандартном хромовом покрытии (сатиново-черный доступен как опция).

Фото: Porsche 911 GT3 2021 року / Porsche

От обычного GT3 (на фото выше) новому также достались 20- и 21-дюймовые колеса, цвета кузова и варианты внутренней отделки. Модель Touring дополнительно предлагает только дополнительную кожаную обивку в верхней части приборной панели и несколько вариантов цвета, доступных для нижней части приборной панели.

Фото: трековый Porsche 911 GT3 Cup 2021 року / Porsche

GT3 Touring поступит в продажу в конце этого года, цена будет объявлена отдельно. В Украине Porsche 911 GT3 2021 года доступен по цене от 6 127 040 гривен.