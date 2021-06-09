Купеобразный седан или четырехдверное купе будет предлагаться в трех бензиновых и двух дизельных версиях: 420i, 430i, M440i xDrive, 420d и 420d xDrive.

BMW Gran Coupe 4 серии впервые вышел на рынок в 2014 году. Модель, подобной которой у баварского производителя раньше не было, оказалась достаточно популярной, чтобы BMW планомерно обновляла ее, а теперь и полностью модернизировала, выведя "Гран купе” в новое поколение.

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Новое поколение BMW 4 Series Gran Coupe получило лучшую динамику, большее количество функций и, конечно, те же большие “ноздри” радиаторной решетки. Впрочем, именно у этой модели баварцев большие ромбовидные отверстия в носовой части выглядят довольно гармонично.

Новый Gran Coupe 4 серии немного длиннее, шире и выше предшественника, а также получил широкую колею и длинную колесную базу (+4,5 см). В зависимости от версии, решетка украшена хромированным или "сатиновым" ободком Cerium Grey, отличается и узор решеток. Декор Cerium Grey также распространяется на внешние зеркала и заднего бампера M440i.

Базовый 420i Gran Coupe получает стандартные адаптивные светодиодные фары (опционально доступны лазерные фары), 18-дюймовые колеса (опционально - 19-дюймовые) и безрамные окна с хромированной обшивкой двери. Модель M440i получает шесть вариантов 19-дюймовых колес, наружная отделка Shadowline, которое добавляет черные акценты вокруг дверных рам, и тонкий спойлер на корме.

Младшие комплектации получили 2-литровый четырехцилиндровый турбомотор, который под капотом 430i производит 184 лошадиные силы, а в четыреста тридцатый имеет отдачу 255 сил. Модель M440i оснащена мощным 3-литровым шестицилиндровым турбодвигателем с 48-вольтовым стартер-генератором. Общая мощность комбинированной установки составляет 382 лошадиные силы. Все версии используют одинаковую восьмискоростную автоматическую коробку передач.

Среди бензиновых версий только M440i предлагает полный привод xDrive, а также такие вещи, как тормоза M Sport, дифференциал M Sport и адаптивную подвеску, которая меняется в зависимости от режима движения.

Дизельные модификации предлагают лучшую топливную эффективность. Версия 420d имеет 190-сильный мотор, который потребляет 4,8-5,4 литра дизеля на 100 километров, что делает его самым экономичным выбором для Gran Coupe 4 серии. Модификация 420d xDrive отличается только наличием полного привода и немного большим расходом горючего.

Новые Gran Coupe 4 серии имеют тот же интерьер, что и двухдверные купе 4 серии, включая Live Cockpit с iDrive 7.0. Эта установка включает 10,3-дюймовый центральный сенсорный экран и 12,3-дюймовый цифровой блок приборов.

Фото: BMW 4 Series Gran Coupe 2021 / BMW