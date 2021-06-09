Модернизированные кроссоверы теперь еще больше разнятся между собой, а главное – у них не появились большие "ноздри" радиаторной решетки.

Баварский автопроизводитель расщедрился на премьеры и раскрыл информацию сразу о двух обновленных моделях, спортивных модификациях для них, а также вывел в свет новое поколение 4 Series Gran Coupé, о котором мы расскажем отдельно.

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Оба кроссовера получили более узкую переднюю оптику, визуально совмещенные "ноздри" решеток, новые бамперы. Задние фонари у них существенно отличаются по форме и имеют новую графику. Также был пересмотрен дизайн колесных дисков, размер которых варьируется от 19 до 21 дюйма. Палитру фирменных цветов кузова пополнили несколько новых оттенков, некоторые из них – из каталога BMW Individual и теперь доступны для обычных X3 и X4.

X3 и X4 теперь электрифицированы. У дизельных машин 48-вольтовый стартер-генератор появился еще в прошлом году, а теперь он дополняет и бензиновые двигатели. Мощность моторов варьируется от 184 до 360 л. с.

Фото: обновленный BMW X3 2021 года / BMW



В салоне сохранились отдельный 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовая цифровая панель приборов. В оснащение X3 и X4 впервые включен водительский ассистент Professional с активным круиз-контролем, функцией stop&go и активным рулевым управлением.

Фото: обновленный BMW X4 / BMW

Высокопроизводительные версии BMW X3 M и X4 M Competition сохранили 510-сильный турбомотор, но теперь имеют более высокий крутящий момент – 650 Нм вместо 600. Это позволило улучшить динамику ускорения до 100 км/ч на три десятых секунды – до 3,8 секунды. Максимальная скорость не изменилась и составляет 250 км/ч. Опционный пакет M Driver's позволяет снять электронный ограничитель и поднять максимальную скорость до 285 км/ч.

Фото: BMW X3 M Competition 2021 модельного года / BMW

Публичные дебюты обновленных кроссоверов состоятся в конце лета и начале осени на автосалонах в Чэнду и Мюнхене. Продажи стартуют в августе. За BMW X3 попросят от 51 000 евро, за X4 – на 4 000 евро больше. Спортивные X3 M Competition и X4 M Competition оценены в 97 600 и 99 600 евро соответственно.

Фото: обновленный BMW X4 M Competition 2021 года / BMW