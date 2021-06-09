Модернізовані кросовери тепер ще більше різняться між собою, а головне – у них не з'явились великі "ніздрі" радіаторної решітки.

Баварський автовиробник розщедрився на прем’єри й разом розкрив інформацію про дві оновлені моделі, спортивні модифікації для них, а також вивів у світ нове покоління 4 Series Gran Coupé, про яке ми розповімо окремо.

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Обидва кросовера отримали вужчу передню оптику, візуально суміщені “ніздрі” решіток, нові бампери. Задні ліхтарі у них суттєво відрізняються за формою і мають нову графіку. Також був переглянутий дизайн колісних дисків, розмір яких варіюється від 19 до 21 дюйма. Палітру фірмових кольорів кузову поповнило кілька нових відтінків, деякі з них із каталогу BMW Individual і тепер доступні для звичайних X3 та X4.

X3 та X4 тепер електрифіковані. У дизельних машин 48-вольтовий стартер-генератор з'явився ще минулого року, а тепер він доповнює і бензинові двигуни. Потужність моторів варіюється від 184 до 360 к.с.

Фото: оновлений BMW X3 2021 року / BMW



У салоні збереглися окремий 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймова цифрова панель приладів. В оснащення X3 та X4 вперше включено водійський асистент Professional з активним круїз-контролем, функцією stop & go та активним кермовим управлінням.

Фото: оновлений BMW X4 / BMW

Високопродуктивні версії BMW X3 M та X4 M Competition зберегли 510-сильний турбомотор, але тепер мають вищий крутний момент 650 Нм замість 600. Це дозволило покращити динаміку прискорення до 100 км/год на три десятих секунди – до 3,8 секунди. Максимальна швидкість не змінилась і становить 250 км/год. Опційний пакет M Driver's дозволяє зняти електронний обмежувач і підняти максимальну швидкість до 285 км/год.

Фото: BMW X3 M Competition 2021 модельного року / BMW

Публічні дебюти оновлених кросоверів відбудуться в кінці літа і початку осені на автосалонах в Ченду і Мюнхені. Продажі стартують в серпні. За BMW X3 попросять від 51 000 євро (4,5 мільйона рублів), за X4 - на 4 000 євро більше. Спортивні X3 M Competition і X4 M Competition оцінені в 97 600 і 99 600 євро відповідно (від 8,6 мільйона рублів).

Фото: оновлений BMW X4 M Competition 2021 року / BMW