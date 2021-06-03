На старті продажів електрокар запропонують у двох виконаннях: eDrive40 і потужному M50.

Компанія BMW оприлюднила характеристики, комплектації та навіть ціни електричного седана i4. Топова версія M50 має силову установку потужністю 545 кінських сил.

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У стартовому виконанні eDrive40 електричний седан оснащений одним мотором на задній осі, який генерує 340 кінських сил потужності та 416 ньютон-метрів крутного моменту. До 100 кілометрів на годину батарейний баварець прискорюється за 5,7 секунди, а максимальна швидкість становить 189 кілометрів на годину.

Двомоторний i4 M50 має сукупну віддачу у 545 кінських сил і 795 ньютон-метрів крутного моменту. До першої сотні на спідометрі електрокар прискорюється за 3,9 секунди, а максимальна швидкість для нього становить 225 кілометрів на годину. Однак зазначені показники продуктивності доступні тільки в режимі Sport Boost, активному лише 10 секунд, після чого вони знижуються до 469 сил і 729 ньютон-метрів.

Фото: BMW i4 eDrive40 / BMW

Базовому eDrive40 покладена 400-вольтова батарея на 83,9 кіловат-години, що забезпечує запас ходу до 590 кілометрів (WLTP). Та ж батарея у M50 дозволяє покривати менше – до 510 кілометрів. Обидві батареї підтримують 200-кіловатну зарядку.

Головна особливість салону – екологічні матеріали та “цифровий кокпіт” з видовженим суцільним екраном, який складається з двох моніторів – 12,3-дюймового для приладів та 14,9-дюймового для мультимедійної системи iDrive. Остання пропонує не лише сенсорне управління, а й операції за допомогою голосового помічника. Також система підтримує Apple CarPlay та Android Auto й етерні оновлення.

Фото: BMW i4 M50 / BMW

В оснащення i4 входить широкий список електронних помічників, включаючи адаптивний круїз-контроль з функціями Stop&Go і розпізнавання дорожніх знаків. Допоміжна електроніка покладається на три камери, один передній та чотири бічні радари, що забезпечує електрокару другий рівень автономності.

Ще одна особливість BMW i4 – озвучування роботи електромотора, штучно створене відомим німецьким композитором Хансом Циммером.

Разом з розкриттям технічних подробиць, BMW оприлюднила ціни на i4 у Європі, де електрокар коштуватиме від 58 300 до 69 900 євро, залежно від країни. Цікаво, що перші продажі стартують в листопаді нинішнього року не в Німеччині, а в Норвегії, де електрокари вже продаються краще за машини з ДВЗ.