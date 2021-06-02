Торік електромобілі зайняли 54% частки загального обсягу норвезького ринку.

Травень став першим повним місяцем з моменту появи Ford Mustang Mach-E на ринку Норвегії й одразу ж вийшов у лідери місцевого ринку за кількістю проданих машин. Раніше норвезькі покупці віддавали перевагу Tesla.

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Електричні транспортні засоби на акумуляторах наразі становлять 60,4% усіх нових автомобілів, проданих у Норвегії минулого місяця, за повідомленням Норвезької дорожньої федерації (OFV). У травні минулого року цей показник становив 43,1%. Норвегія є провідною країною Європи за темпами електрифікації транспорту і планує до 2025 року повністю відмовитись від продажів бензинових та дизельних авто.

Повністю електричні автомобілі у Норвегії не обкладаються податками, тоді як за машини з ДВЗ покупцям доводиться доплачувати державі близько 20 відсотків вартості.

У травні в Норвегії було зареєстровано 1384 електричні Ford Mustang, що склало близько 10% частки загального ринку автомобілів за цей місяць. Американський батарейний кросовер випередив гібридний Toyota RAV4 та електричний Enyaq від Skoda. Модель Tesla Model 3 посіла лише шосте місце.

У 2019 році Tesla Model 3 була найпопулярнішим автомобілем в Норвегії у загальному заліку – серед дизель-бензинових та електричних авто. Того ж року Ford представив свій Mustang Mach-E публіці, однак до Європи він дістався лише наприкінці минулого року.

Компанія Ford пообіцяла, що до 2030 року вся лінійка автомобілів бренду в Європі буде повністю електричною.