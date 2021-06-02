В прошлом году электромобили заняли 54% доли от общего объема норвежского рынка.

Май стал первым полным месяцем с момента появления Ford Mustang Mach-E на рынке Норвегии и сразу же вышел в лидеры местного рынка по количеству проданных машин. Ранее норвежские покупатели предпочитали Tesla.

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Электрические транспортные средства на аккумуляторах пока составляют 60,4% всех новых автомобилей, проданных в Норвегии в прошлом месяце, по сообщению Норвежской дорожной федерации (OFV). В мае прошлого года этот показатель составлял 43,1%. Норвегия является ведущей страной Европы по темпам электрификации транспорта и планирует до 2025 года полностью отказаться от продаж бензиновых и дизельных автомобилей.

Полностью электрические автомобили в Норвегии не облагаются налогами, тогда как за машины с ДВС покупателям приходится доплачивать государству около 20 процентов стоимости.

В мае в Норвегии было зарегистрировано 1384 электрических Ford Mustang, что составило около 10% доли общего рынка автомобилей за этот месяц. Американский батарейный кроссовер опередил гибридный Toyota RAV4 и электрический Enyaq от Skoda. Модель Tesla Model 3 заняла лишь шестое место.

В 2019 году Tesla Model 3 была самым популярным автомобилем в Норвегии в общем зачете – среди дизель-бензиновых и электрических автомобилей. В том же году Ford представил свой Mustang Mach-E публике, однако до Европы он добрался лишь в конце прошлого года.

Компания Ford пообещала, что к 2030 году вся линейка автомобилей бренда в Европе будет полностью электрической.