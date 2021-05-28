Этот шаг поможет сосредоточить бюджеты автопроизводителя на дальнейшем развитии его электромобильных платформ и "ускорить переход к экологически чистым транспортным средствам, таким как авто на водородных топливных элементах и аккумуляторе".

Разработку новых двигателей внутреннего сгорания компания Hyundai уже остановила, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники внутри южнокорейского производителя.

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Группа Hyundai надеется продавать примерно один миллион электромобилей в год и захватить минимум 10% мирового рынка электромобилей в ближайшие годы. Полный переход к производству исключительно электромобилей и электрифицированных машин должен состояться до 2040 года, по планам Hyundai.

Сообщается, что группа Hyundai доработает свою стратегию перехода на полностью электрическое оборудование в течение ближайших шести месяцев. Это решение будет иметь последствия для количества моделей, работающих на ископаемом топливе, в фирменных автосалонах марки. Hyundai уже заявила, что сократит количество бензиновых моделей в Китае с 14 до 21 до конца 2021 года, а также будет запускать новую электрическую модель каждый год, начиная с 2022 года.

Если эти слухи подтвердятся, Hyundai пополнит список производителей, которые уже приняли подобную стратегию. Французский концерн PSA (до того, как он стал частью Stellantis) в конце прошлого года заявил, что больше не будет инвестировать в двигатели внутреннего сгорания. Немецкий гигант Daimler также заявил, что все его новые модели будут электрифицированы. Шведский автопроизводитель Volvo, принадлежащий Geely, обязуется выпускать только батарейные электромобили с 2030 года. Подобные заявления были также обнародованы компаниями Ford, GM и Jaguar.