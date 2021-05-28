Цей крок допоможе зосередити бюджети автовиробника на подальшому розвитку його електромобільних платформ і "пришвидшити перехід до екологічно чистих транспортних засобів, таких як авто на водневих паливних елементах та акумуляторі електромобілі".

Розробку нових двигунів внутрішнього згорання компанія Hyundai вже зупинила, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела всередині південнокорейського виробника.

Дізнайтесь також: Hyundai анонсувала появу IONIQ 5 в Україні вже в серпні: що в ньому революційного

Група Hyundai сподівається продавати приблизно один мільйон електромобілів на рік і захопити мінімум 10% світового ринку електромобілів у найближчі роки. Повний перехід до виробництва виключно електромобілів та електрифікованих машин повинен відбутись до 2040 року, за планами Hyundai.

Повідомляється, що група Hyundai доопрацює свою стратегію переходу на повністю електричне обладнання протягом найближчих шести місяців. Це рішення матиме наслідки для кількості моделей, що працюють на викопному паливі, у фірмових автосалонах марки. Hyundai вже заявила, що скоротить кількість бензинових моделей у Китаї з 14 до 21 до кінця 2021 року, а також запускатиме нову електричну модель щороку, починаючи з 2022 року.

Якщо ці чутки підтвердяться, Hyundai поповнить список виробників, які вже прийняли подібну стратегію. Французький концерн PSA (до того, як він став частиною Stellantis) наприкінці минулого року заявив, що більше не буде інвестувати у двигуни внутрішнього згоряння. Німецький гігант Daimler також заявив, що всі його нові моделі будуть електрифіковані. Шведський автовиробник Volvo, який належить Geely, зобов'язується випускати лише батарейні електромобілі з 2030 року. Подібні заяви були також оприлюднені компаніями Ford, GM та Jaguar.