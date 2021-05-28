IONIQ 5 – перший автомобіль, побудований на принципово новій платформі.

Розробка E-GMP (Electric-Global Modular Platform), першої в історії платформи Hyundai Motor, присвяченої виключно акумуляторним електроавтомобілям, свідчить про новий етап в історії компанії.

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По суті нова платформа містить батарею, розташовану під дном, передній і задній електромотори, каркас безпеки, передню підвіску типу MacPherson та задню 5-важільну. На новій платформі обіцяють побудувати 11 моделей “електричок” протягом наступних п’яти років.

До переваг нової платформи виробник відносять швидку зарядку. Завдяки зарядному пристрою 350 кВт та високошвидкісній зарядці з робочою напругою в 800 В акумулятор може зарядитися від 10 до 80 відсотків всього за 18 хвилин.

Окрім цього, електромобілям побудованим на цій платформі не знадобиться спеціальний зарядний пристрій. Завдяки посиленому перетворювачу, задній двигун та інвертор перед подачею напруги на акумулятор, підвищують її до 800 В.

А ще автомобілі, побудовані на новій платформі, зможуть підзаряджати одне одного. Будь-який електроавтомобіль, обладнаний E-GMP, одночасно є зовнішнім павер-банком великої місткості. Запас ходу обіцяють до 480 кілометрів.

В Україні старт продажів абсолютно нової моделі IONIQ 5 на базі платформи E-GMP планується вже в серпні цього року.