Hyundai Motor Group оголосила сьогодні, що інвестує в американське виробництво 7,4 млрд доларів протягом наступних чотирьох років.

Інвестиція покликана розширити виробничі потужності у США. Зокрема, це допоможе забезпечити електричні амбіції Hyundai та Kia. Компанія планує використати ці гроші на виробництво електромобілів для американського ринку.

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"Одним із ключових елементів трансформації Kia є перехід від двигуна внутрішнього згоряння до електрифікації", - говорить Шон Юн, президент і генеральний директор Kia в Північній Америці. "Завдяки нашим стратегічним інвестиціям у Сполучені Штати для створення моделей електромобілів, ми робимо величезні кроки, щоб лідирувати на ринку електромобілів, але також збільшуємо свій внесок в економіку, в якій ми ведемо бізнес".

Автовиробники також планують співпрацювати з місцевими органами влади та бізнесом для розширення водневої інфраструктури Америки. Уже Hyundai Motor Group підписала меморандум про взаєморозуміння з Міністерством енергетики США щодо співпраці у галузі інновацій та розширення технологій паливних елементів. В меморандум входило встановлення водневих заправних станцій для NEXO.

"Ця інвестиція демонструє нашу глибоку прихильність до американського ринку, наших дилерів та клієнтів", - сказав Хосе Муньос, головний операційний директор Hyundai Motor Company. “Hyundai буде керувати майбутнім мобільності в США та в усьому світі. Наші зусилля є позитивним підтвердженням того, що Hyundai продовжить домагатися досконалості в нашій поточній та майбутній лінійці продуктів".