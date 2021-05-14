Австралійський гонщик на Hyundai Nexo побив світовий рекорд за найдовшу відстань, яку проїхав водневий електрокар на одному баку.

Ралі-пілот Брендан Рівз проїхав на серійному Nexo з Ессендон-Філдс у Мельбурні до невеликого містечка Брокен-Гілл. Згідно з бортовим комп'ютером Nexo, подорож склала 887,5 кілометра (551,4 милі), перевищивши попередній світовий рекорд у 778 км (483,4 милі), встановлений французьким аеронавтом Бертраном Піккардом у 2019 році.

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Офіційний пробіг кросовера Hyundai з водневою силовою установкою становить 666 кілометрів (413,8 милі) за циклом WLTP. Блок GPS, встановлений на австралійському Nexo, показав, що подорож тривала 903,4 кілометри (561,3 милі), тоді як згідно з Google Maps Рівз проїхав 905 кілометрів (562,3 милі), однак для фіксації рекорду був використаний бортовий комп'ютер автомобіля.

“Будучи водієм ралі, я завжди хотів досягти світового рекорду, але ніколи не міг припустити, що це відбудеться таким чином”, – сказав Рівз. “Коли ми вирушили з Ессендон-Філдс рано вранці, я виявив, що Nexo відразу знайомий і простий в керуванні – елементи управління інтуїтивно зрозумілі та прості у використанні, позиція водія відмінна, а місця дуже зручні. Nexo м’яко пливе на відкритій дорозі, завдяки своїй великій дальності, спокійній та вишуканій кабіні та плавній, майже безшумній електричній силовій установці з паливними елементами”.

Nexo здійснив поїздку за 13 годин шість хвилин із середньою швидкістю 66,9 кылометрыв на годину. Під час подорожі автомобіль очистив 449 100 літрів повітря та спожив 6,27 кілограма водню.

Хоча Nexo ще не є широко доступним у країні, уряд столиці Австралії використовує 20 таких машин. У Канберрі є лише одна воднева зарядна станція, однак до кінця 2021 року буде завершена ще одна у Брісбені, а наступного року станції плануються для інших штатів та територій.

Фото: рекордний Hyundai Nexo / Carscoops