Австралийский гонщик на Hyundai Nexo побил мировой рекорд за самое длинное расстояние, которое проехал водородный электрокар на одном баке.

Ралли-пилот Брендан Ривз проехал на серийном Nexo из Эссендон-Филдс в Мельбурне до небольшого городка Брокен-Хилл. Согласно бортовому компьютеру Nexo, путешествие составило 887,5 километра (551,4 мили), превысив предыдущий мировой рекорд в 778 км (483,4 мили), установленный французским аэронавтом Бертраном Пиккардом в 2019 году.

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Официальный пробег кроссовера Hyundai с водородной силовой установкой составляет 666 километров (413,8 мили) по циклу WLTP. Блок GPS, установленный на австралийском Nexo, показал, что путешествие длилось 903,4 километра (561,3 мили), тогда как согласно Google Maps Ривз проехал 905 километров (562,3 мили), однако для фиксации рекорда был использован бортовой компьютер автомобиля.

“Будучи водителем ралли, я всегда хотел достичь мирового рекорда, но никогда не мог предположить, что это произойдет таким образом”, – сказал Ривз. "Когда мы отправились из Эссендон-Филдс рано утром, я обнаружил, что Nexo сразу знаком и прост в управлении – элементы управления интуитивно понятны и просты в использовании, позиция водителя отличная, а места очень удобны. Nexo мягко плывет по открытой дороге, благодаря своей большой дальности, спокойной и изысканной кабине и плавной, почти бесшумной электрической силовой установке с топливными элементами”.

Nexo совершил поездку за 13 часов шесть минут со средней скоростью 66,9 километра в час. Во время путешествия автомобиль очистил 449 100 литров воздуха и потребил 6,27 килограмма водорода.

Хотя Nexo еще не широко доступен в стране, правительство столицы Австралии использует 20 таких машин. В Канберре есть только одна водородная зарядная станция, но к концу 2021 года будет завершена еще одна в Брисбене, а в следующем году станции планируются для других штатов и территорий.

Фото: рекордный Hyundai Nexo / Carscoops