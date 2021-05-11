Автомобиль даже не ехал своим ходом, а транспортировался на автовозе.

История с рекордом скорости SSC Tuatara, установленным осенью прошлого года, но не подтвержденным официально, многим не дает покоя. И в первую очередь производителю, который стремится сохранить свою репутацию. И на пути к повторным замерам его раз за разом подстерегают неудачи. На этот раз автовоз с гиперкаром попал в аварию в штате Юта.

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Компания Shelby Super Cars заявила, что Tuatara достиг скорости в 532,93 километра в час, однако цифра не подтверждена независимыми наблюдателями и не является официальным рекордом. Очередное приключение с автовозом в очередной раз откладывает повторное проведение скоростных заездов.

Изображения и видео разбитого гиперкара были направлены анонимом изданию The Drive, которое сообщает, что автомобиль ехал во Флориду для новой попытки мирового рекорда самой скорости. К сожалению, грузовик, перевозивший машину, попал под сильный ветер на автомагистрали 15 вблизи Солт-Лейк-Сити и перевернулся, нанеся значительный ущерб гиперкару.

Фото: разбитый SSC Tuatara / The Drive

Tuatara в конце января уже официально подтвердил максимальную скорость в 455,3 километра в час в среднем за два пробега в противоположных направлениях, вырвав рекорд максимальной скорости для серийных автомобилей в Koenigsegg Agera RS – 447,2 километра в час, установленный в 2017 году. Однако SSC продолжает преследовать цель преодолеть барьер в 300 миль и 500 километров в час.

Руководитель компании заявил The Drive, что повреждения Tuatara подлежат ремонту и работы уже начаты. Тем не менее, фотографии показывают, что почти все панели кузова получили определенные повреждения и требуют замены. "Все не так плохо, как казалось на первый взгляд и мы уже начали ремонт. К счастью не пострадало шасси, трансмиссия, подвеска." Джерод Шелби также добавил, что грузовик был настолько сильно поврежден, что его внутренний подъемник был разрушен, поэтому гиперкар пришлось вытаскивать с помощью эвакуатора.

Несмотря на убытки, Шелби заявил, что еще одну попытку максимальной скорости можно ожидать через "недели, а не месяцы".