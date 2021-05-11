Автомобіль навіть не їхав своїм ходом, а транспортувався на автовозі.

Історія з рекордом швидкості SSC Tuatara, встановленим восени минулого року, але не підтвердженим офіційно, багатьом не дає спокою. І в першу чергу виробнику, який прагне зберегти свою репутацію. Та на шляху до повторних замірів його раз за разом спіткають невдачі. Цього разу автовоз з гіперкаром потрапив в аварію в штаті Юта.

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Компанія Shelby Super Cars заявила, що Tuatara досяг швидкості у 532,93 кілометри на годину, однак цифра не підтверджена незалежними спостерігачами і не є офіційним рекордом. Чергова пригода з автовозом вкотре відкладає повторне проведення швидкісних заїздів.

Зображення та відео розбитого гіперкара були надіслані анонімом виданню The Drive, яке повідомляє, що автомобіль їхав до Флориди для нової спроби встановлення світового рекорду найвищої швидкості. На жаль, вантажівка, яка перевозила машину, потрапила під сильний вітер на автомагістралі 15 поблизу Солт-Лейк-Сіті і перекинулась, завдавши значної шкоди гіперкару.

Фото: розбитий SSC Tuatara / The Drive

Tuatara в кінці січня вже офіційно підтвердив максимальну швидкість у 455,3 кілометри на годину в середньому за два пробіги в протилежних напрямках, вирвавши рекорд максимальної швидкості для серійних автомобілів у Koenigsegg Agera RS – 447,2 кілометри на годину, встановлений у 2017 році. Однак SSC продовжує переслідувати мету подолати бар'єр у 300 миль і 500 кілометрів на годину.

Керівник компанії заявив The Drive, що пошкодження Tuatara підлягають ремонту і роботи вже розпочато. Тим не менше, фотографії показують, що майже всі панелі кузова отримали певні пошкодження і потребують заміни. “Все не так погано, як здавалось на перший погляд і ми вже розпочали ремонт. На щастя не постраждало шасі, трансмісія, підвіска.” Джерод Шелбі також додав, що вантажівка була настільки сильно пошкоджена, що її внутрішній підйомник був зруйнований, тому гіперкар довелося витягувати за допомогою евакуатора.

Незважаючи на збитки, Шелбі заявив, що ще одну спробу максимальної швидкості можна очікувати через “тижні, а не місяці”.