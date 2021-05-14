Hyundai Motor Group объявила сегодня, что инвестирует в американское производство 7,4 млрд долларов в течение следующих четырех лет.

Инвестиция призвана расширить производственные мощности в США. В частности, это поможет обеспечить электрические амбиции Hyundai и Kia. Компания планирует использовать эти деньги на производство электромобилей для американского рынка.

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“Одним из ключевых элементов трансформации Kia является переход от двигателя внутреннего сгорания к электрификации”, – говорит Шон Юн, президент и генеральный директор Kia в Северной Америке. “Благодаря нашим стратегическим инвестициям в Соединенные Штаты для создания моделей электромобилей, мы делаем огромные шаги, чтобы лидировать на рынке электромобилей, но также увеличиваем свой взнос в экономику, в которой мы ведем бизнес”.

Автопроизводители также планируют сотрудничать с местными властями и бизнесом для расширения водородной инфраструктуры Америки. Уже Hyundai Motor Group подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством энергетики США о сотрудничестве в области инноваций и расширения технологий топливных элементов. В меморандум входила установка водородных заправочных станций для NEXO.

“Эта инвестиция демонстрирует нашу глубокую приверженность американскому рынку, нашим дилерам и клиентам”, – сказал Хосе Муньос, главный операционный директор Hyundai Motor Company. “Hyundai будет управлять будущим мобильности в США и во всем мире. Наши усилия являются положительным подтверждением того, что Hyundai продолжит добиваться совершенства в нашей текущей и будущей линейке продуктов”.