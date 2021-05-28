IONIQ 5 – первый автомобиль построенный на принципиально новой платформе.

Разработка E-GMP (Electric-Global Modular Platform), первой в истории платформы Hyundai Motor, посвященной исключительно аккумуляторным электромобилям, свидетельствует о новом этапе в истории компании.

Читайте также: Hyundai потратит $ 7,4 млрд на производство электромобилей в США

По сути новая платформа содержит батарею, расположенную под полом, передний и задний электромоторы, каркас безопасности, переднюю подвеску типа MacPherson и заднюю 5-рычажную. На новой платформе обещают построить 11 моделей "электричек" в течение следующих пяти лет.

К преимуществам новой платформы производитель относит быструю зарядку. Благодаря зарядному устройству 350 кВт и высокоскоростной зарядке с рабочим напряжением в 800 В аккумулятор может подзаряжаться от 10 до 80 процентов всего за 18 минут.

Кроме этого электромобилям, построенным на этой платформе, не понадобится специальное зарядное устройство. Благодаря усиленному преобразователю, задний двигатель и инвертор перед подачей напряжения на аккумулятор, повышают его до 800 В.

А еще автомобили, построенные на новой платформе, смогут подзаряжать друг друга. Любой электроавтомобиль, оборудованный E-GMP, одновременно является внешним Power Bank большой вместимости. Запас хода обещают до 480 километров.

В Украине старт продаж абсолютно новой модели IONIQ 5 на базе платформы E-GMP планируется уже в августе этого года.