Купеподібний седан чи чотиридверне купе пропонуватиметься у трьох бензинових та двох дизельних версіях: 420i, 430i, M440i xDrive, 420d та 420d xDrive.

BMW Gran Coupe 4 Серії вперше вийшов на ринок у 2014 році. Модель, подібної якій у баварського виробника раніше не було, виявилась досить популярною, щоб BMW планомірно оновлювала її, а тепер і повністю модернізувала, вивівши “Гран купе” в нове покоління.

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Нове покоління BMW 4 Series Gran Coupe має кращу динаміку, більшу кількість функцій і, звичайно, ті самі великі “ніздрі” радіаторної решітки. Втім, саме цій моделі баварців великі ромбоподібні отвори у носовій частині виглядають доволі гармонічно.

Новий Gran Coupe 4 Серії трохи довший, ширший і вищий за попередника, а також має ширшу колію і довшу колісну базу (+4,5 см). Залежно від версії, решітка оздоблена хромованим або “сатиновим” обідком Cerium Grey, відрізняється і візерунок ґратів. Декор Cerium Grey також розповсюджується на зовнішні дзеркала та заднього бампера M440i.

Базовий 420i Gran Coupe отримує стандартні адаптивні світлодіодні фари (опційно доступні лазерні фари), 18-дюймові колеса (опційно – 19-дюймові) та безрамні вікна з хромованою обшивкою дверей. Модель M440i отримує шість варіантів 19-дюймових коліс, зовнішнє оздоблення Shadowline, яке додає чорні акценти навколо дверних рам, та тонкий спойлер на кормі.

Молодші комплектації отримали 2-літровий чотирициліндровий турбомотор, який під капотом 430i продукує 184 кінські сили, а у 430і має віддачу 255 сил. Модель M440i оснащена потужнішим 3-літровим шестициліндровим турбодвигуном із 48-вольтовим стартер-генератором. Загальна потужність комбінованої установки складає 382 кінські сили. Усі версії використовують однакову восьмишвидкісну автоматичну коробку передач.

З-поміж бензинових версій лише M440i пропонує повний привід xDrive, а також такі речі, як гальма M Sport, диференціал M Sport та адаптивну підвіску, яка змінюється залежно від режиму руху.

Дизельні модифікації пропонують кращу паливну ефективність. Версія 420d має 190-сильний мотор, який споживає 4,8–5,4 літри дизелю на 100 кілометрів, що робить його найекономічнішим вибором для Gran Coupe 4 Серії. Модифікація 420d xDrive відрізняється лише наявністю повного приводу та трохи більшою витратою пального.

Нові Gran Coupe 4 Серії мають той самий інтер’єр, що й дводверні купе 4 Серії, включаючи Live Cockpit з iDrive 7.0. Ця установка включає 10,3-дюймовий центральний сенсорний екран та 12,3-дюймовий цифровий блок приладів.

Фото: BMW 4 Series Gran Coupe 2021 / BMW