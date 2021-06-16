Це трохи "цивілізованіша" і спокійніша на вигляд версія лютого GT3. Характеристики не змінились.

Porsche 911 GT3 2021 року є одним з найшвидших 911-х, які компанія будь-коли будувала, і виглядає автомобіль надзвичайно агресивно. Тепер Porsche пропонує той же автомобіль у менш показному вигляді з новим пакетом Touring.

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Porsche 911 GT3 Touring оснащується атмосферним 4,0-літровим шестициліндровим двигуном потужністю 502 кінські сили і 469 ньютон-метрів крутного моменту. Як і звичайний GT3, версія Touring прискорюється до сотні за 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 317 кілометрів на годину. Покупцям Touring версії доступний вибір між шестишвидкісною механічною коробкою передач або “автоматом” PDK.

Фото: Porsche 911 GT3 Touring 2021 / Porsche

Найбільшою візуальною різницею між традиційним 911 GT3 та моделлю Touring є заднє крило або його відсутність. Замість нього використовується автоматичний подовжуваний задній спойлер. Передня панель також отримала спеціальну решітку радіатора, обшивка вікна тепер має срібну обробку, вихлоп поставляється у стандартному хромовому покритті (сатиново-чорний доступний як опція).

Фото: Porsche 911 GT3 2021 року / Porsche

Від звичайного GT3 (на фото вище) новому також дістались 20- і 21-дюймові колеса, кольори кузову та варіанти внутрішнього оздоблення. Модель Touring додатково пропонує лише додаткову шкіряну оббивку у верхній частині приладової панелі та декількома варіантами кольорів, доступними для нижньої частини приладової панелі.

Фото: трековий Porsche 911 GT3 Cup 2021 року / Porsche

GT3 Touring надійде у продаж пізніше цього року, ціна буде оголошена окремо. В Україні Porsche 911 GT3 2021 року доступний за ціною від 6 127 040 гривень.