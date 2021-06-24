Приблизно через два з половиною роки після випуску на ринок першого 911 покоління 992, до родини дев'ятсот одинадцятих приєднались високопродуктивні версії GTS.

Дванадцять років тому бренд Porsche представив першу версію 911 GTS. Зараз випускається нове покоління популярної моделі спортивного автомобіля – більш потужного, візуально відмінного та з кращою динамікою водіння, ніж будь-коли. Новий 911 GTS доступний у п’яти версіях.

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Porsche 911 GTS буде доступний у вигляді купе і кабріолета із заднім або повним приводом, а також у версії Targa з повним приводом. Усі версії приводить у рух 3-літровий опозитний шестициліндровий двигун з подвійним турбонаддувом, що розвиває 480 к.с. і 570 Нм крутного моменту.

911 Carrera GTS задній привід купе

911 Carrera GTS задній привід кабріолет

911 Carrera 4 GTS повний привід купе

911 Carrera 4 GTS повний привід кабріолет

911 Targa 4 GTS повний привід

Повнопривідний Porsche 911 4 GTS з 8-швидкісною коробкою передач Porsche з подвійним зчепленням (PDK) прискорюється з місця до до 100 км/год за 3,3 секунди, що на 0,3 секунди швидше, ніж його попередник. Моделі серії GTS також доступні з 7-швидкісною механічною коробкою передач.

Фото: Porsche 911 GTS / Porsche

Стандартна комплектація GTS-моделей передбачає повнокероване шасі. Виробник заявляє, що активну підвіску Porsche Active Suspension Management було налаштовано спеціально для GTS, в реульаті машина стала на сантиметр ближче до землі, ніж 911 Carrera.

Також Porsche 911 GTS мають унікально налаштовану вихлопну систему, особливі колісні диски та багато чорних акцентів у декорі кузову та інтер’єру, нові спортивні сидіння, оновлену мультимедійну систему та на 25 кілограмів меншу масу, ніж у звичайних версій.