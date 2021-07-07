В 1990-х Lotus возродился с первым поколением Elise и последующими спортивными автомобилями на его основе – Exige и Evora. Все три составляют современную линейку марки, однако будут сняты с производства, а заменой им станет абсолютно новый спорткар Emira.

Lotus Emira – это вторая модель британского бренда, разработанная под крылом китайского концерна Geely, после электрического гиперкара Evija. Новинка получила мощность от AMG и Toyota. Это будет последний автомобиль Lotus с двигателем внутреннего сгорания.

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При длине в 4 412 миллиметров Lotus Emira (1 895 мм ширина и 1 225 мм высота) имеет колесную базу в 2 575 миллиметров, передний и задний свесы у машины очень короткие. Традиционно для Lotus, суперкар имеет невысокую массу – в своем самом легком исполнении автомобиль весит 1 405 килограммов. "Эмира" будет конкурировать с такими спорткарами, как Porsche 718 Cayman и Alpine A110.

Emira будет доступен с одним из двух моторов на выбор: 3,5-литровым V6 турбо от Toyota, а также 2-литровым турбомотором от AMG. Последний – это агрегат M139, которым оснащается, например, AMG 45 последнего поколения, в котором агрегат обеспечивает мощность в 416 лошадиных сил. В спортивном Lotus этот мотор сочетается исключительно с 8-скоростной коробкой передач, тогда как с 3,5-литровым мотором можно выбирать между “механикой” и “автоматом”.

Lotus не называет мощность агрегатов, лишь указывая, что Emira предложит от 360 до 400 лошадиных сил, с максимальным крутящим моментом 430 ньютон-метров. Самый легкий и самый быстрый из линейки сможет ускоряться до 100 км/ч менее чем за четыре с половиной секунды. Максимальная скорость – 290 км/ч.

Фото: 2022 Lotus Emira / Lotus Cars

Заднеприводное купе имеет двухместный салон со спортивно-цифровым кокпитом с парой экранов – 12,3-дюймовым для приборов и 10,25-дюймовым для мультмедиа. Список удобств включает все от круиз-контроля и окружающего освещения до электрорегулируемых сидений с 12 настройками и автоматических стеклоочистителей.

Хотя Emira остается верным традициям легких автомобилей, он лучше оснащен из когда-либо выпущенных Lotus. У него есть передние и задние датчики парковки, зеркала с электроприводом, дополнительные боковые подушки безопасности, бесключевой доступ и зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. У него даже есть противоугонный автомобильный трекер, а с опциональным Lotus Drivers Pack, еще и функция лонч-контроля. Дополнительный комплект также оснащен более жесткой подвеской и заменяет стандартные шины Goodyear Eagle F1 Supersport на Michelin Pilot Sport Cup 2s для 20-дюймовых колес, установленных на всех версиях спортивного автомобиля.

Emira должен поступить в продажу летом 2022 года с начальным ценником ниже 60 тысяч фунтов стерлингов в Великобритании и ниже 72 тысяч евро на европейских рынках. Однако продажи стартуют с самых богато оснащенных машин первого издания First Edition с 3,5-литровым V6 турбо, а желающим приобрести базовые версии придется подождать.