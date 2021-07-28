765 кінських сил потужності та 2,8 секунди до сотні – у цьому новинка не поступається версії з закритим дахом.

Британський бренд McLaren розкрив подробиці про свою найгарячішу новинку – кабріолет 765LT Spider. Він буде випущений обмеженим тиражем зі 765 екземплярів, кожен з яких коштує 310 500 фунтів стерлінгів. При цьому, увесь обсяг виробництва на 2021 рік розпродали ще до прем'єри.

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765LT Spider створений на базі 720S Spider, але далеко відійшов від основи. На 15% швидший у прискоренні за 720S, на 80 кілограмів легший (але на 49 кіло важчий за купе 765LT), а також на 25% кращий за аеродинамічною притискною силою за 720S Spider. Зменшення маси вдалось досягти, завдяки карбоновим кріслам, кованим колесам, легшому акумулятору, титановій вихлопній системі, а також відмові від кондиціонера та радіо, які тепер входять у список безкоштовних опцій.

Фото: зсувний дах McLaren 765LT Spider / McLaren

Його 4-літровий твін-турбо V8 генерує потужність у 765 кінських сил та 800 Нм, що дозволяє суперкару досягати першої сотні на спідометрі за 2,8 секунди, після старту, а до другої добиратись за 7,2 секунди. Таким чином, кабріолет програє купе у прискоренні 0–200 км/год лише 0,2 секунди. максимальна швидкість “Спайдера” обмежена позначкою 330 км/год.

Фото: McLaren 765LT Spider / McLaren

Моторизований зсувний дах – це суцільна карбонова панель, яка складається та розкладається за 11 секунд на швидкості до 50 кілометрів на годину. Механізм також видає вдвічі менше шуму, ніж дах 675LT Spider.