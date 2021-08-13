Японський бренд офіційно представив "прощальну" версію свого середньомоторного спорткара.

Версія Type S підвищує і без того чудові показники найсучаснішого електрифікованого суперкара Acura NSX. Вона є найшвидшим, найпотужнішим і найкращим серійним NSX. Буде випущено лише 350 NSX Type S, причому 300 з них призначені для США, 30 – для Японії, а на решту світу залишається два десятки.

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NSX Type S 2021 року має оновлену зовнішність, та покращену аеродинаміку, завдяки новим кузовним елементам, зокрема задньому дифузору у стилі NSX GT3. Увесь вигляд автомобіля натякає, що в моторному відсіку є дещо дуже потужне. Гібридна силова установка Type S, на основі 3,5-літрового V6, збільшила віддачу на 27 кінських сил, до 600. Крутний момент тепер становить 667 ньютон-метрів, що на 21 більше, ніж у звичайних NSX.

Фото: Acura NSX Type S 2021 / Acura

Версія Type S також отримала нові турбокомпресори від трекового NSX GT3 Evo з піковим тиском наддуву 16,1 psi замість 15,2, а також більш продуктивні форсунки та збільшені інтеркулери.

Крім того, NSX Type S має акумулятор збільшеної ємності (+20%), який також має додаткову потужність (+10%). Передавальне число редуктора двох електромоторів на передній осі знизилося з 10.382 : 1 до 8.050 : 1, що збільшило крутний момент на старті. Динамічні показники для NSX Type S виробник не вказує.

Найважливіше про Acura NSX Type S 2021:

Автомобіль обмеженої серії;

Найпотужніша версія NSX;

Час проходження кола на треку Suzuka Circuit в Японії на 2 секунди швидше, ніж у NSX 2020;

Модернізація силових агрегатів включає турбокомпресори від гоночного NSX GT3 Evo, збільшення тиску наддуву на 6%, збільшення ємності акумулятора на 20% та збільшення потужності акумулятора на 10%;

Переналаштована 9-швидкісна трансмісія DCT має на 50% кращу реакцію перемикання вгору і новий режим швидкого зниження;

Революційний спортивний гібрид SH-AWD® з вектором крутного моменту, налаштований для максимальної продуктивності;

Нові 5-спицеві колеса збільшують колію спереду (+10 мм) і ззаду (+20 мм);

Шини Pirelli P-Zero, спеціально розроблені для NSX Type S із застосуванням передової технології моделювання (включає позначення “H0” на боковині);

Новий зовнішній дизайн та аеродинаміка для збільшення охолодження двигуна;

Покращена аеродинаміка включає агресивний задній дифузор у стилі NSX GT3;

Стандартний карбоновий дах знижує центр ваги для кращої керованості;

Доступний пакет полегшення включає карбонові керамічні гальма в одному з чотирьох кольорів, карбонову кришку двигуна, карбонову обшивку салону, що зменшує загальну масу спорядженого автомобіля приблизно на 26,2 кг;

Нова матова металева фарба Gotham Grey представляє ще більш зловісний зовнішній вигляд для NSX Type S і автомобіль в такому кольорі кузова зможуть замовити лише 70 із 350 покупців.

Внутрішнє оздоблення версії Type S включає оббивку Alcantara, логотип Type S на бардачку, тиснення NSX на підголівниках та контрастні шви.

Acura NSX Type S є абсолютно американським продуктом, оскільки суперкар другого покоління розроблявся в Acura Performance Manufacturing Center (PMC) у Мерисвілі, штат Огайо. Мотори для нього збираються вручну на спеціалізованому підприємстві Anna Engine Plant, також в Огайо. За шість років з моменту появи автомобіля другого покоління на ринку, Acura продала більш як 2800 NSX, причому 1814 із них знайшли своїх власників у США.

Виробник оприлюднив ціни на Acura NSX Type S для США та відкрив конфігуратор. Коштує NSX Type S від 169 500 доларів, а з карбоновими деталями набору Lightweight Package обійдеться у 182 500 доларів.