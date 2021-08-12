Раніше італійський виробник демонстрував прототип електрокара, а тепер розкрив свою першу модель у виробничій формі.

Компанія Automobili Pininfarina оприлюднила фотографії та відео своєї першої моделі – електрокара “Battista hyper GT” у серійній формі. Публічний дебют новинки відбудеться під час “Тижня автомобілів” у каліфорнійському місті Монтерей.

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Пресреліз італійського бренду повідомляє ті ж самі характеристики, які були у шоукара Battista, представленого в Женеві у 2019 році. “Гіпер грандтурер” оснащується чотирма електромоторами загальною потужністю у 1900 кінських сил, акумулятором, який забезпечує пробіг у 450 кілометрів та здатний прискорюватись до сотні менш як за 2 секунди. Як ми знаємо, силова установка італійського гіперкара походить від компанії Rimac.

Разом зі звичайним (якщо можна застосувати до нього цей епітет) гіперкаром, на автошоу в Монтереї буде представлений Battista Anniversario. Це особлива версія моделі, яка має “аеродинамічні покращення та спеціальні деталі, що створюють унікально динамічну особистість”. Таких машин буде зібрано лише п’ять і усі вони вже давно знайшли своїх власників.

Фото: Pininfarina Battista / Automobili Pininfarina

Єдине справді нове, що зараз розкрила “Пінінфаріна”, крім свіжих фото, – це деталі звучання Battista. Озвучування гіперкара базуєтсья на принципах, сформованих італійським композитором Джузеппе Верді. Він стверджував, що звук на частоті, кратній 432 Гц є “чистим звуком”. Тому Pininfarina використовувала 54 Гц (кратне 432), як основну частоту звуку для електрокара. Зі збільшенням швидкості частота буде зростати кратно 54 Гц, щоб звук у салоні залишався чистим та відповідав принципам Верді.

Нагадаємо, компанія Automobili Pininfarina має штаб-квартиру в Мюнхені, Німеччина. Машини розробляються, проєктуються та виготовляються в ручну в Італії. Компанія Automobili Pininfarina є 100-відсотковою інвестицією індійського концерну Mahindra & Mahindra Ltd.