Ранее итальянский производитель демонстрировал прототип электрокара, а теперь раскрыл свою первую модель в производственной форме.

Компания Automobili Pininfarina обнародовала фотографии и видео своей первой модели – электрокара "Battista hyper GT" в серийной форме. Публичный дебют новинки состоится во время "Недели автомобилей" в калифорнийском городе Монтерей.

Также интересно: Суперкар Ferrari Roma застрял на тесной итальянской улице: видео

Пресс-релиз итальянского бренда сообщает те же характеристики, которые были в шоукара Battista, представленного в Женеве в 2019 году. "Гипер грандтурер" оснащается четырьмя электромоторами общей мощностью в 1900 лошадиных сил, аккумулятором, который обеспечивает пробег в 450 километров и способен ускоряться до сотни менее чем за 2 секунды. Как мы знаем, силовая установка итальянского гиперкара происходит от компании Rimac.

Вместе с обычным (если можно применить к нему этот эпитет) гиперкаром, на автошоу в Монтерее будет представлен Battista Anniversario. Это особая версия модели, которая имеет "аэродинамические улучшения и специальные детали, которые создают уникально динамическую личность". Таких машин будет собрано лишь пять и все они уже давно нашли своих владельцев.

Фото: Pininfarina Battista / Automobili Pininfarina

Единственное действительно новое, что сейчас раскрыла “Пининфарина”, кроме свежих фото – это детали звучания Battista. Озвучивание гиперкара базуетсья на принципах, сформированных итальянским композитором Джузеппе Верди. Он утверждал, что звук на частоте, кратной 432 Гц является "чистым звуком». Поэтому Pininfarina использовала 54 Гц (кратное 432), как основную частоту звука для электрокара. С увеличением скорости частота будет расти кратно 54 Гц, чтобы звук в салоне оставался чистым и отвечал принципам Верди.

Напомним, компания Automobili Pininfarina имеет штаб-квартиру в Мюнхене, Германия. Машины разрабатываются, проектируюся и изготавливаются вручную в Италии. Компания Automobili Pininfarina является 100-процентной инвестицией индийского концерна Mahindra & Mahindra Ltd.