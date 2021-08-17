Найгарніші автомобілі усіх часів знову зібрались на узбережжі Каліфорнії, щоб люди могли милуватись ними. А також, щоб обрати "найелегантніший" автомобіль року.
Цього року, після карантинної перерви, відбувся ювілейний 70-й “Конкурс елегантності” у Пеббл-Біч. Головний титул конкурсної виставки дістався купе Mercedes-Benz 540K Autobahnkurier 1938 року випуску, але на шоу було на що подивитись і крім нього.
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Для екзотичних машин сучасності впорядники шоу виділили окрему галявинку і це виглядало ніби паркінг дорогого казино в Монако. Ось найгарячіші новинки з галявинки Пеббл-Біч:
- Lamborghini Countach 2021
- Bentley Bacalar
- Koenigsegg Jesko Absolut
- Koenigsegg Gemera
- Gemballa Project Sandbox
- Pininfarina Battista
- McLaren Artura
- McLaren Elva
- Ford GT Heritage Edition
- Acura NSX Type S
- Genesis X Concept
- Audi SkySphere
- Hennessey Venom F5
- Maserati MC20
- Gunther Werks 993 Speedster
- Aston Martin Valkyrie Spider
- Radford Type 62-2
Фото: сучасні екзотичні автомобілі Pebble Beach Concours d'Elegance 2021 / Autoblog/Drew Phillips
Та основна увага гостей Конкурсу елегантності прикута до класичних автомобілів, особливо до 1940-х років випуску. Як зазначалось вище, корону конкурсу цього року забрав Mercedes-Benz 540K Autobahnkurier 1938 року, а найвищу ставку на аукціоні при шоу зірвав McLaren F1 1995 року випуску, проданий за 20 мільйонів доларів.
Фото: класична техніка Concours d'Elegance 2021 / Autoblog/Drew Phillips