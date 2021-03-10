Власникам гібридного суперкара не доведеться хвилюватись за справність свого авто.

Комплексний гарантійний пакет на автомобіль становить 5 років, на батарею гібрида розповсюджується 6-річна гарантія, кузов захищений 10-річною гарантією, крім того, перші три роки сервісного обслуговування будуть безкоштовними.

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Гібридний суперкар McLaren Artura коштує у Великобританії 185 500 фунтів стерлінгів у базовому виконанні. Покупці отримають 5-річну загальну гарантію на автомобіль, обмежену 75 000 кілометрів, 6-річну гарантію на гібридний акумулятор та 10-річну гарантію на кузов.

На додачу до цього, McLaren пропонує 3-річний план сервісного обслуговування, що охоплює все: заміну мастила та фільтрів, оновлення повітряних фільтрів двигуна та електрифікованого мотора, поповнення гальмівної рідини та повну технічну діагностику.

“Абсолютно новий McLaren Artura був розроблений і спроектований для роботи на найвищому рівні. Окрім встановлення нових стандартів у класі суперкарів, щодо продуктивності та ефективності, він має відповідний гарантійний та сервісний пакет, що надає нашим клієнтам спокій, поки вони насолоджуються своїм новим високопродуктивним гібридним суперкаром”, – говорить Джеймі Корсторфайн, директор з питань стратегії продуктів, McLaren Automotive.

McLaren Artura поєднує 3,7-літровий бензиновий двигун V6 потужністю 577 кінських сил та електродвигун потужністю 94 сили, а також акумулятор на 7,4 кіловат-години, який забезпечує пробіг на чистій електроенергії до 50 кілометрів.

Фото: McLaren Artura / McLaren