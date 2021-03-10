Владельцам гибридного суперкара не придется волноваться за исправность своего авто.

Комплексный гарантийный пакет на автомобиль составляет 5 лет, на батарею гибрида распространяется 6-летняя гарантия, кузов защищен 10-летней гарантией, кроме того, первые три года сервисного обслуживания будут бесплатными.

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Гибридный суперкар McLaren Artura стоит в Великобритании 185 500 фунтов стерлингов в базовом исполнении. Покупатели получат 5-летнюю общую гарантию на автомобиль, ограниченную 75 000 километров, 6-летнюю гарантию на гибридный аккумулятор и 10-летнюю гарантию на кузов.

В дополнение к этому, McLaren предлагает 3-летний план сервисного обслуживания, который охватывает все: замену масла и фильтров, обновление воздушных фильтров двигателя и электрифицированного мотора, пополнения тормозной жидкости и полную техническую диагностику.

“Абсолютно новый McLaren Artura был разработан и спроектирован для работы на самом высоком уровне. Кроме установления новых стандартов в классе суперкаров, по производительности и эффективности, он имеет соответствующий гарантийный и сервисный пакет, что дает нашим клиентам спокойствие, пока они наслаждаются своим новым высокопроизводительным гибридным суперкаром”, – говорит Джейми Корсторфайн, директор по вопросам стратегии продуктов, McLaren Automotive.

McLaren Artura сочетает 3,7-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 577 лошадиных сил и электродвигатель мощностью 94 силы, а также аккумулятор на 7,4 киловатт-часа, который обеспечивает пробег на чистой электроэнергии до 50 километров.

Фото: McLaren Artura / McLaren