Це буде не зовсім Porsche, однак найближче, що можна отримати у якості наступника ралійного Porsche 959 Paris-Dakar 1985 року.

Син засновника тюнинг-ательє Gemballa і власник фірми MP Gemballa Марк Філіп Гембалла пообіцяв незабаром представити свого наступника ралійного Porsche 959. Двигуни для машин постачатиме німецька фірма RUF Automobile.

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Комп'ютерний рендер майбутнього позашляхового купе на базі Porsche 911 серії 992 Марк Філіп Гембалла показав ще наприкінці минулого року, а днями поділився технічними подробицями проекту і зазначив, яким буде тираж. Одночасно в Мережі засвітилася шпигунська фотографія готового суперкара MP Gemballa.

RUF будуватиме для позашляховиків MP Gemballa мотори на основі 3,75-літрових опозитрих бітурбо від актуального 911 Turbo S. Агрегати матимуть віддачу у 750 кінських сил та 930 ньютон-метрів крутного моменту.

Кузови для автомобілів виготовлятиме сама MP Gemballa. Також спеціалісти Gemballa доопрацьовують підвіску машини, замінюючи легкове шасі на офф-роуд.

Марк Філіп планує зібрати 40 таких машин, причому на чверть з них у нього вже є замовники.

Фото: MP Gemballa / actu.auto.fr

Сама фірма Porsche також планує випустити позашляховий 911. Очікується, що заводська крос-версія 911 (992) Safari дебютує вже цього року, хоча нічого спільного з легендарним 959 модель не матиме.