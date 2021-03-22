Это будет не совсем Porsche, однако наиболее близкое, что можно получить в качестве преемника раллийного Porsche 959 Paris-Dakar 1985 года.

Сын основателя тюнинг-ателье Gemballa и владелец фирмы MP Gemballa Марк Филипп Гембалла пообещал вскоре представить своего преемника раллийного Porsche 959. Двигатели для машин будет поставлять немецкая фирма RUF Automobile.

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Компьютерный рендер будущего внедорожного купе на базе Porsche 911 серии 992 Марк Филипп Гембалла показал еще в конце прошлого года, а на днях поделился техническими подробностями проекта и отметил, каким будет тираж. Одновременно в Сети засветилась шпионская фотография готового суперкара MP Gemballa.

RUF будет собирать для внедорожников MP Gemballa моторы на основе 3,75-литровых опозитрих би-турбо от актуального 911 Turbo S. Агрегаты получат отдачу в 750 лошадиных сил и 930 ньютон-метров крутящего момента.

Кузова для автомобилей производить сама MP Gemballa. Также специалисты Gemballa дорабатывают подвеску машины, заменяя легковое шасси на офф-роуд.

Марк Филипп планирует собрать 40 таких машин, причем на четверть из них у него уже есть заказчики.

Фото: MP Gemballa / actu.auto.fr

Сама фирма Porsche также планирует выпустить внедорожный 911. Ожидается, что заводская кросс-версия 911 (992) Safari дебютирует уже в этом году, хотя ничего общего с легендарным 959 модель не будет.