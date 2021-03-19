Skoda Motorsport празднует знаменательную дату – 120 лет участия в гонках.

Skoda Fabia Rally2 Evo Edition 120 будет выпущена ограниченной серией из 12 машин. Они отличаются от обычных Fabia Rally2 Evo улучшенными техническими характеристиками, дополнительными аксессуарами и специальной ливреей.

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Тот факт, что Skoda участвует в гонках уже 120 лет, идет вразрез с тем, что чешская марка выпускает автомобили меньше 120 лет. Дело в том, что гоночная история марки началась с мотоциклов и только со временем перешла к соревнованиям на четырех колесах. Значительных успехов Skoda достигла в раллийных гонках, хотя однажды производитель выставил свою команду и на "24 часа Ле-Ман".

Юбилейная "Фабия" представляет собой последнюю версию раллийного хэтчбека Fabia R5 с обновлениями для 2021 года и некоторыми особенностями в оснащении и виде. Новая подвеска, 290-сильный мотор и интеллектуальное устройство для охлаждения задних тормозов определяют ключевые аспекты обновления. Приложения для Edition 120 включают новые магниевые диски яркого зеленого цвета, шестиугольные прожекторы, а также дополнительные решения для хранения вещей, тару и пару емкостей для воды, чтобы водитель и штурман могли избежать обезвоживания. Покупатели дюжины юбилейных машин также получат сертификат подлинности и модель этого автомобиля в масштабе 1:18.

Фото: Skoda Fabia Rally2 Evo Edition 120 / Skoda