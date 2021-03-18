В начале своей карьеры гонщик и шоумен отдавал предпочтение автомобилям Subaru, позже пересел на боевые "Форды", а теперь облюбовал раллийную Skoda.

Имя Кена Блока устойчиво ассоциируется с его эффектными видео о Gymkhana, его Mustang Hoonicorn, раллийными Fiesta и Focus. В течение последних 11 лет Блок по контракту работал на Ford, однако два месяца назад Hoonigan Racing Division и Ford Performance подтвердили, что Блок – свободный агент.

Смотрите также: Новая Skoda Octavia RS разгоняется на автобане до максимальной скорости: видео

11-летнее сотрудничество закончилось на дружеских условиях, по словам Кеннета, который обратился к социальным сетям, чтобы подчеркнуть, что он “с нетерпением ждет неограниченных возможностей, которые несет 2021 год”. Совершенно неожиданно, свои неограниченные возможности Блок использовал для выбора Skoda Fabia R5+, на которой будет соревноваться в 100 Acre Wood Rally. Кен описывает чешский субкомпактный хэтчбек как “зверя”, поскольку это самый успешный раллийный автомобиль во всей категории R5. Skoda не продает машины в Соединенных Штатах Америки, но чешский автопроизводитель, очевидно, получит много рекламы, благодаря этому сочетанию.

“Он очень похож на Fiesta R5, с которой я недавно добился общей победы на Rally Barbados, но все же, видимо, немного лучше, исходя из его исторических результатов”, – отметил гонщик. Кен Блок будет выступать в ралли “100 акров” вместе с Алексом Джельсомино уже в десятый раз и надеется одержать в нем восьмую победу.

Особенно интересной гонка обещает стать, благодаря противостоянию Кена Блока и Алекса Джельсомино на Skoda Fabia R5+ и Трэвиса Пастраны и Рианоны Джельсомино на Subaru WRX STI. Блок и Пастрана – давние друзья, а Рианон приходится женой Алексу Джельсомино.

Фото: Skoda Fabia R5+ Кена Блока / kblock43