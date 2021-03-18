На початку своєї кар'єри гонщик і шоумен віддава перевагу автомобілям Subaru, пізніше пересів на бойові "Форди", а тепер вподобав ралійну Skoda.

Ім’я Кена Блока стійко асоціюється з його ефектними відео про Gymkhana, його Mustang Hoonicorn, ралійними Fiesta та Focus. Впродовж останніх 11 років Блок за контрактом працював на Ford, однак два місяці тому Hoonigan Racing Division і Ford Performance підтвердили, що Блок є вільним агентом.

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11-річна співпраця закінчилася на дружних умовах, за словами Кеннета, який звернувся до соціальних мереж, щоб підкреслити, що він “з нетерпінням чекає необмежених можливостей, які несе 2021 рік”. Абсолютно несподівано, свої необмежені можливості Блок використав для вибору Skoda Fabia R5 +, на якій змагатиметься у 100 Acre Wood Rally. Кен описує чеський субкомпактний хетчбек як “звіра”, оскільки це найуспішніший ралійний автомобіль у всій категорії R5. Skoda не продає машини в Сполучених Штатах Америки, але чеський автовиробник, очевидно, отримає багато реклами, завдяки цьому поєднанню.

“Він дуже схожий на Fiesta R5, з якою я нещодавно домігся загальної перемоги на Rally Barbados, але все ж, мабуть, трохи кращий, виходячи з його історичних результатів”, – зазначив гонщик. Кен Блок виступатиме у ралі “100 Акрів” разом із Алексом Гельсоміно вже вдесяте і сподівається здобути у ньому восьму перемогу.

Особливо цікавою гонка обіцяє стати, завдяки протистоянню Кена Блока і Алекса Гельсоміно на Skoda Fabia R5 + та Тревіса Пастрани і Ріанон Гельсоміно на Subaru WRX STI. Блок і Пастрана є давніми друзями, а Ріанон доводиться дружиною Алексу Гельсоміно.

Фото: Skoda Fabia R5 + Кена Блока / kblock43