У чеського ліфтбека той самий 2-літровий турбомотор TSI, що й у хетчбека Golf GTI.

Skoda Octavia RS 2021 модельного року агрегатується трьома типами силових установок, а не двома, як раніше. На додачу до версій TDI та TSI, представленої у цьому відео, є ще й плагін-гібрид RS iV з такою ж потужністю, як TSI.

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У відео прискорення, знятого Automann-TV, можна побачити, як двигун TSI накопичує потужність до приблизно 7000 об/хв. Незважаючи на те, що Octavia RS була оснащена зимовими шинами, на автобані вдалося досягти 100 км/год за 6,6 секунди. Сприт до 200 км/год займає 22,6 секунди. З літніми шинами результат був би кращим.

Варто зазначити, що звук мотора та вихлопної системи у Octavia RS посилений системою Soundaktor, розташованою під приладовою панеллю. Коли машина перебуває в комфортному або звичайному режимі, “озвучка” вимикається.