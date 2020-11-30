У чешского лифтбека тот же 2-литровый турбомотор TSI, что и у хэтчбека Golf GTI.

Skoda Octavia RS 2021 модельного года агрегатируется тремя типами силовых установок, а не двумя, как раньше. В придачу к версий TDI и TSI, представленной в этом видео, есть еще и плагин-гибрид RS iV с такой же мощностью, как TSI.

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В видео ускорение, снятого Automann-TV, можно увидеть, как двигатель TSI накапливает мощность до примерно 7000 об/мин. Несмотря на то, что Octavia RS была оснащена зимними шинами, на автобане удалось достичь 100 км/ч за 6,6 секунды. Сприт до 200 км/ч занимает 22,6 секунды. С летними шинами результат был бы лучше.

Стоит отметить, что звук мотора и выхлопной системы у Octavia RS усилен системой Soundaktor, расположенной под приборной панелью. Когда машина находится в комфортном или обычном режиме, “озвучка” выключается.