Гибридный Skoda Superb iV оборудовали системой, которая позволяет ему быть проводником для другого автомобиля с такой же системой.

Функция Follow the Vehicle или “Следование за автомобилем" – это очередной шаг Skoda на пути к автономному вождению. Чешский автопроизводитель в сотрудничестве с VSB, Техническим университетом Остравы, оборудовали два Superb iV для движения в режиме следования без вмешательства водителя.

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Проект "Следование за автомобилем" сейчас имеет статус прототипа. "Следование за автомобилем" демонстрирует высокий технический стандарт наших современных систем помощи и иллюстрирует впечатляющие возможности, которые эти системы способны открыть, в сочетании с другими соответствующими технологиями в области автономного вождения", – сказал член правления Skoda по техническому развитию, Кристиан Струбе.

Главное транспортное средство (Master) определяет скорость, полосу движения и другие параметры, при этом все данные передаются в автономный автомобиль с помощью радиоволн. Автомобиль последователь (Slave) следует за лидером на расстоянии до 10 метров. Перед началом совместного путешествия автомобили должны обменяться цифровым паролем, подтверждая активацию функции.

Для тестирования система была установлена ​​на гибриды Suberb, поскольку флагманская модель оснащена самыми современными технологическими системами, включая функцию Car-to-X, которая позволяет им общаться с другими автомобилями и инфраструктурой движения, обмениваясь информацией через мобильные сети 4G, LTE и 5G.

Более того, два прототипа Skoda имеют специальный коммуникационный блок, который обрабатывает данные, полученные от датчиков, камерных и радиолокационных систем. Это позволяет им идентифицировать изображения и трехмерные объекты в режиме реального времени, контролируя дорожное движение и окружение. Они могут самостоятельно припарковаться, после чего ведущее транспортное средство может поехать.