Гибридный Skoda Superb iV оборудовали системой, которая позволяет ему быть проводником для другого автомобиля с такой же системой.
Функция Follow the Vehicle или “Следование за автомобилем" – это очередной шаг Skoda на пути к автономному вождению. Чешский автопроизводитель в сотрудничестве с VSB, Техническим университетом Остравы, оборудовали два Superb iV для движения в режиме следования без вмешательства водителя.
Смотрите также: Посмотрите, как разбивается электрический VW ID3 в краш-тестах: видео
Проект "Следование за автомобилем" сейчас имеет статус прототипа. "Следование за автомобилем" демонстрирует высокий технический стандарт наших современных систем помощи и иллюстрирует впечатляющие возможности, которые эти системы способны открыть, в сочетании с другими соответствующими технологиями в области автономного вождения", – сказал член правления Skoda по техническому развитию, Кристиан Струбе.
Главное транспортное средство (Master) определяет скорость, полосу движения и другие параметры, при этом все данные передаются в автономный автомобиль с помощью радиоволн. Автомобиль последователь (Slave) следует за лидером на расстоянии до 10 метров. Перед началом совместного путешествия автомобили должны обменяться цифровым паролем, подтверждая активацию функции.
Для тестирования система была установлена на гибриды Suberb, поскольку флагманская модель оснащена самыми современными технологическими системами, включая функцию Car-to-X, которая позволяет им общаться с другими автомобилями и инфраструктурой движения, обмениваясь информацией через мобильные сети 4G, LTE и 5G.
Более того, два прототипа Skoda имеют специальный коммуникационный блок, который обрабатывает данные, полученные от датчиков, камерных и радиолокационных систем. Это позволяет им идентифицировать изображения и трехмерные объекты в режиме реального времени, контролируя дорожное движение и окружение. Они могут самостоятельно припарковаться, после чего ведущее транспортное средство может поехать.