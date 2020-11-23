Гібридний Skoda Superb iV обладнали системою, котра дозволяє йому бути провідником для іншого автомобіля з такою ж системою.

Функція Follow the Vehicle або “Слідування за автомобілем” – це черговий крок Skoda на шляху до автономного водіння. Чеський автовиробник у співпраці з VSB, Технічним університетом Острави, обладнали два Superb iV для руху в режимі слідування без втручання водія.

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Проект “Слідування за автомобілем” наразі має статус прототипу. “Слідування за автомобілем” демонструє високий технічний стандарт наших сучасних систем допомоги та ілюструє вражаючі можливості, які ці системи здатні відкрити, в поєднанні з іншими відповідними технологіями в галузі автономного водіння”, – сказав член правління Skoda з технічного розвитку, Крістіан Струбе.

Головний транспортний засіб (Master) визначає швидкість, смугу руху та інші параметри, при цьому усі дані передаються в автономний автомобіль за допомогою радіохвиль. Автомобіль послыдовник (Slave) сдідує за лідером на відстані до 10 метрів. Перед початком спільної подорожі автомобілі повинні обмінятись цифровим паролем, підтверджуючи активацію функції.

Для тестування систему було встановлено на гібриди Suberb, оскільки флагманська модель оснащена найсучаснішими технологічними системами, включаючи функцію Car-to-X, яка дозволяє їм спілкуватися з іншими автомобілями та інфраструктурою руху, обмінюючись інформацією через мобільні мережі 4G, LTE та 5G.

Більше того, два прототипи Skoda мають спеціальний комунікаційний блок, який обробляє дані, отримані від датчиків, камерних та радіолокаційних систем. Це дозволяє їм ідентифікувати зображення та тривимірні об'єкти в режимі реального часу, контролюючи дорожній рух та оточення. Вони можуть самостійно припаркуватися, після чого провідний транспортний засіб може поїхати.