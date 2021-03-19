Skoda Motorsport святкує визначну дату – 120 років участі у перегонах.

Skoda Fabia Rally2 Evo Edition 120 буде випущена обмеженою серією з 12 машин. Вони відрізняються від звичайних Fabia Rally2 Evo покращеними технічними характеристиками, додатковими аксесуарами та спеціальною лівреєю.

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Той факт, що Skoda бере участь в перегонах вже 120 років, йде врозріз з тим, що чеська марка випускає автомобілі менше 120 років. Справа в тому, що гоночна історія марки почалася з мотоциклів і лише з часом перейшла до змагань на чотирьох колесах. Найзначніші успіхи Skoda мала у ралійних перегонах, хоча одного разу виробник виставив свою команду і на “24 години Ле-Ман”.

Ювілейна “Фабія” являє собою останню версію ралійного хетчбека Fabia R5 з оновленнями для 2021 року та деякими особливостями в оснащенні та вигляді. Нова підвіска, 290-сильний мотор та інтелектуальний пристрій для охолодження задніх гальм визначають ключові аспекти оновлення. Додатки для Edition 120 включають нові магнієві диски яскравого зеленого кольору, шестикутні прожектори, а також додаткові рішення для зберігання речей, тару і пару ємностей для води, щоб водій і штурман могли уникнути зневоднення. Покупці дюжини ювілейних машин також отримають сертифікат справжності і модель цього автомобіля в масштабі 1:18.

Фото: Skoda Fabia Rally2 Evo Edition 120 / Skoda