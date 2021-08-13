Британський виробник наголошує на тому, що Valkyrie технічно є нічим іншим, як болідом Формула 1 в кузові пасажирського автомобіля. Версія Spider з відкритим дахом являє собою ще божевільнішу, рідкіснішу та дорожчу версію цього гіпер-безумства.

Aston Martin запевняє, що Valkyrie Spider має рівень продуктивності трекових прототипів версії LMP1 і може встановлювати час кола, недосяжний для інших дорожніх автомобілів. Іншими словами, автомобіль без даху може прискорюватись до 100 км/год менш ніж за дві секунди та розвивати максимальну швидкість у 330 км/год. Причому третю сотню на спідометрі він набирає швидше, ніж більшість звичайних машин розганяється до 100.

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Хоча Spider – це зазвичай кабріолет або родстер, принцип відкритого даху Valkyrie Spider ставить його посередині між тарга та родстером. Дах являє собою дві знімні панелі з карбону. Разом з тим Spider також отримав інші, ніж у версії з фіксованим дахом, двері. Замість дверей типу “крило чайки” у купе Valkyrie, відкрита версія гіперкара має двері гільйотинного типу, що відкриваються догори. Встановивши карбоновий дах на Aston Martin Valkyrie Spider, можна розганятись вже не до 330, а до 350 км/год.

Фото: Aston Martin Valkyrie Spider та Aston Martin Valkyrie / Aston Martin

Усі ці вражаючі характеристики забезпечуються сукупністю таких речей, як передова інженерія, техніка, технології, довершена аеродинаміка. У рух гіперкар приводить гібридна силова установка, створена Aston Martin спільно з Rimac. Основою служить 6,5-літровий атмосферний V12 Cosworth, здатний розкручуватись до 11 500 обертів на хвилину. Бензиновий мотор забезпечує 987 кінських сил потужності, а гібридна система Rimac підіймає цю цифру до 1139.

Aston Martin Valkyrie Spider буде випущений обмеженою серією з 85 машин. Покупці почнуть отримувати машини у другій половині 2022 року. Британський виробник не повідомляв ціну, однак за інформацією видання Autocar, “Валькірії” коштуватимуть від 2 до 3 мільйонів фунтів стерлінгів (2,35–3,53 млн євро).