Британский производитель отмечает, что Valkyrie технически является ничем иным, как болидом Формула 1 в кузове пассажирского автомобиля. Версия Spider с открытой крышей представляет собой еще более безумную, редкую и дорогую версию этого гипер-безумия.

Aston Martin уверяет, что Valkyrie Spider имеет уровень производительности трековых прототипов версии LMP1 и может устанавливать время круга, недостижимый для других дорожных автомобилей. Другими словами, автомобиль без крыши может ускоряться до 100 км/ч менее чем за две секунды и развивать максимальную скорость в 330 км/ч. Причем третью сотню на спидометре он набирает быстрее, чем большинство обычных машин разгоняется до 100.

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Хотя Spider – это обычно кабриолет или родстер, принцип открытой крыши Valkyrie Spider ставит его посередине между тарга и родстером. Крыша представляет собой две съемные панели из карбона. Вместе с тем Spider также получил другие, чем в версии с фиксированным крышей, двери. Вместо дверей типа “крыло чайки” в купе Valkyrie, открытая версия гиперкара имеет двери гильотинного типа, которые открываются вверх. Установив карбоновую крышу на Aston Martin Valkyrie Spider, можно разгоняться уже до 330, а до 350 км/ч.

Фото: Aston Martin Valkyrie Spider и Aston Martin Valkyrie / Aston Martin

Все эти впечатляющие характеристики обеспечиваются совокупностью таких вещей, как передовая инженерия, техника, технологии, совершенная аэродинамика. В движение гиперкар приводит гибридная силовая установка, созданная Aston Martin совместно с Rimac. Основой служит 6,5-литровый атмосферный V12 Cosworth, который способен раскручиваться до 11500 оборотов в минуту. Бензиновый мотор обеспечивает 987 лошадиных сил мощности, а гибридная система Rimac поднимает эту цифру до 1139.

Aston Martin Valkyrie Spider будет выпущен ограниченной серией из 85 машин. Покупатели начнут получать машины во второй половине 2022 года. Британский производитель не сообщал цену, однако по информации издания Autocar, "Валькирии" будут стоить от 2 до 3 миллионов фунтов стерлингов (2,35-3,53 млн евро).