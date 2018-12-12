Справжній витвір інженерного мистецтва.

Британці вже кілька місяців інтригують новим суперкаром Aston Martin Valkyrie. Остання інформація від автовиробника підтвердила чутки: автомобіль оснащуватиметься атмосферним двигуном потужністю у 1000 к.с.

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Розроблений спільно з Cosworth, двигун V12 характеризується як “абсолют потужності атмосферного мотора . І з цим важко сперечатись, оскільки цей агрегат здатний розкручуватись до 11 100 обертів, продукуючи піковий крутний момент у 740 номів і потужність у 1000 кінських сил. І це ще не все. Aston Martin Valkyrie отримає гібридну силову установку. Атмосферник посилять електромотором, котрий забезпечить додаткові 130 кінських сил.

Фото: двигун V12 Cosworth для Aston Martin Valkyrie / Aston Martin

Що ж до самого двигуна, то Aston Martin повідомляє каже, що в ньому використовуються титанові кільця підшипників, фрезерований колінвал і поршні від боліда Формули-1. Він надзвичайно легкий і при цьому, як обіцяють творці, витривалий. Вага агрегата – усього 206 кг. При цьому двигун ще й відповідає усім сучасним екологічним нормам.

Фото: Aston Martin Valkyrie / Aston Martin

Гіперкар Valkyrie від Aston Martin отримав монокок та кузов з карбону, автомобіль також багато чого успадкував від сучасних болідів Формули 1. “Валькірія” обладнується одноступінчатою коробкою передач, розробленою спільно з пілотом Формула 1 Даніелем Рікардо. Вона передає оберти на задню вісь автомобіля. Вага гіперкара трохи більше 1 тонни.



Замовники зможуть отримати свої Aston Martin Valkyrie до кінця 2019 року. Вартість автомобіля, за попередніми данними, становитиме 3 мільйони британських фунтів або більше 105 мільйонів гривень.

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